Иран отказался от предложенных Трампом ИВЛ на фоне пандемии COVID-19

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21:02   19 Апреля 2020
Политика

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Иран самостоятельно будет заниматься экспортом аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф на свой странице в Twitter.

Министр отметил, что Ирану не нужны предложенные аппараты ИВЛ американским президентом США Дональдом Трампом, передает радио "Sputnik".

Зариф добавил, что Соединенным Штатам следует перестать вмешиваться во внутренние дела других государств. В заключение иранец подчеркнул, что не принимает помощь от американцев.

Дональд Трамп ранее сообщил, что США готовы посодействовать Ирану в рамках помощи в борьбе с коронавирусом и предоставить необходимое оборудование.

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Автор: Илья Романович
#иран #трамп

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