Иран отказался от предложенных Трампом ИВЛ на фоне пандемии COVID-19

Иран самостоятельно будет заниматься экспортом аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф на свой странице в Twitter.

Министр отметил, что Ирану не нужны предложенные аппараты ИВЛ американским президентом США Дональдом Трампом, передает радио "Sputnik".

Зариф добавил, что Соединенным Штатам следует перестать вмешиваться во внутренние дела других государств. В заключение иранец подчеркнул, что не принимает помощь от американцев.

Дональд Трамп ранее сообщил, что США готовы посодействовать Ирану в рамках помощи в борьбе с коронавирусом и предоставить необходимое оборудование.