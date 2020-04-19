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20:55   19 Апреля 2020
Политика

Блогер Шарий обвинил Зеленского в преступлении из-за финансирования канала "АТР"

Блогер Шарий обвинил Зеленского в преступлении из-за финансирования канала "АТР"

Блогер Анатолий Шарий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в совершении преступления.

По мнению Шария, Зеленский совершил преступление, подписав изменения в госбюджет Украины на 2020 год. Недовольство у блогера вызвало финансирование канала "АТР", главой которого является бизнесмен крымско-татарского происхождения Ленур Ислямов.

Блогер уверен, что выделять средства на финансирование "АТР" особенно неуместно в условиях пандемии коронавируса, когда урезаются социальные расходы, пишет Федеральное агентство новостей.

Впоследствии выяснилось, что Ислямов задолжал солидную сумму денег украинским кредитным организациям и государству, но это обстоятельство его никак не беспокоит. Наоборот, Ислямов уверен, что Украина должна ему, поскольку "ВСУ бежали из Крыма без штанов", оставив бизнес. Вот только бизнес у Ислямова в полном порядке, а еще он успел обзавестись российским паспортом, "потому что так удобнее".

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Автор: Илья Романович
#украина #ислямов #шарий #зеленский

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