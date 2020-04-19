ЕС предлагает на год оставить границы закрытыми из-за коронавируса

Государственные границы необходимо оставить закрытыми минимум еще один год, заявил президент Чехии Милош Земан.

Земан считает, что границы нельзя открывать, так как зарубежные поездки людей могут вновь привести к вспышке распространения коронавируса. Несколько ранее в Минздраве Чехии уточнили, что вряд ли мир вернется к путешествиям без ограничений в ближайшее время.

Известно, что в России уровень заболеваемости коронавирусом ниже, чем Европе и США — этому способствуют меры, которые предпринимаются властями РФ по борьбе с распространением инфекции. Во многих городах страны введен режим самоизоляции.