Военный эксперт назвал Сирию реальной площадкой для испытаний "Арматы"

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сегодня рассказал о прошедший обкатке российского танка Т-14 "Армата" в Сирии. Выбор места для испытаний объяснил главред "Национальной обороны" Игорь Коротченко.

По словам Коротченко, Сирийская Арабская Республика является реальным театром военных действий. При этом здесь есть такие сложные условия, как большая запыленность и пустынные территории, сообщил телеканал "360". По уже сложившейся практике, новые образцы оружия проверяют именно в САР.

"Армата" в этом плане не является исключением, и применение танка в Сирии позволяет понять, готов ли он для использования, учитывая тот факт, что техника будет принята на вооружение в 2021 году. Перед этим требуется, чтобы военные специалисты испытали его в различных условиях, включая климатические.

Аналогичная проверка проводится на военных полигонах. Все это призвано выявить возможные недостатки, чтобы устранить их перед серийным выпуском.