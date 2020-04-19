Вышедший из-под домашнего ареста Литреев начал шутить, забыв о своей наркотической статье

Обвиняемый по уголовной статье о наркотиках IT-специалист, сторонник Алексея Навального Александр Литреев был освобожден из-под домашнего ареста.

Не успел приспешник Навального оказаться на свободе, как сразу же позабыл, за что был задержан правоохранителями и чуть не попал за решетку. В своем Telegram-канале он радуется "выходу на свободу" и уже успел поиронизировать на тему "печенегов и половцев", пишет "ПолитЭксперт".

22 февраля Литреева задержали в Екатеринбурге. В ходе обыска у него были обнаружены две таблетки, содержащие запрещенные вещества весом 0,49 и 0,38 грамма. Молодой оппозиционер был привлечен к ответственности в рамках первой части статьи 228 УК РФ. Литреев признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

История с задержанием Литреева далеко не единственная. Следственные органы неоднократно выявляли и задерживали в рядах сторонников Навального не только наркоманов, но и "продавцов" запрещенных веществ.

Лояльность правоохранителей не отменяет того факта, что Литреев планировал употребить наркотики. Более того, его осведомленность в использовании платформ для их приобретения может говорить о том, что он неоднократно употреблял ранее.