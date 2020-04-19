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19:15   19 Апреля 2020
Общество

Сирийские специалисты сообщили о росте количества зараженных COVID-19

Сирийские специалисты сообщили о росте количества зараженных COVID-19

Сирийские медики рассказали о новом случае заражения коронавирусом в стране. Минздрав сообщает, что за последние сутки был зафиксирован новый случай заражения.

Ранее сообщалось, что специалисты при поддержке местных жителей провели дезинфекцию в крупнейшем городе на севере Сирии – Алеппо. Местные власти пытаются остановить распространение инфекции, применяя все доступные меры.

По последним данным, на территории Сирии выявлено 39 случаев заражения коронавирусом.

 

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #пандемия #коронавирус

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