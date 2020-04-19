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18:29   19 Апреля 2020
Общество

Минпромторг не выявил серьезных повышений цен на продовольствие в России

Минпромторг не выявил серьезных повышений цен на продовольствие в России

Министерство промышленности и торговли РФ не выявило каких-либо больших изменений на цены в продовольственных магазинах.

Об этом рассказал министр Денис Мантуров в интервью на телеканале "Россия 1". Однако он допускает, что через некоторое время может произойти постепенное повышение стоимости на импортируемые товары. Причиной является не только пандемия коронавируса, но и снижение курса рубля по отношению к другим валютам.

Как рассказал глава ведомства, сетевые магазины сейчас имеют постоянный запас продовольствия в расчете на два месяца вперед. Мантуров отметил повышение цен на чай и кофе, которые преимущественно поставляют из-за рубежа. В ответ он предложил россиянам взять с него пример и перейти на употребление травяных чаев. Также министр рассказал, что в марте в России на 20% повысился покупательский спрос на автомобили.

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Автор: Илья Романович
#продукты #цены #мантуров

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