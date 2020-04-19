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18:50   19 Апреля 2020
Россия

Россияне не поддержали пасхальный крестный ход в «карантинном» Петербурге

Россияне не поддержали пасхальный крестный ход в «карантинном» Петербурге

В Петербурге во время эпидемии COVID-19 прошел пасхальный крестный ход. Несмотря на запрет властей города проводить мероприятия численностью более 50 человек, отлученный от церкви священник Артемий Скрипкин организовал шествие у Гостиного двора, где позже его остановили и задержали полицейские.

По его словам, организованный крестный ход был направлен против решения «врагов православия, покусившихся на святыни нашего города» и желающих «отнять у нас благодать и радость Пасхи». Об этом накануне он написал в соцсетях.

Россияне не поддержали пасхальный крестный ход в «карантинном» Петербурге

Скрипкина отлучили от церкви три года назад. Тогда он публично возмутился словами патриарха Кирилла о едином христианско-мусульманском боге. Сам господин Скрипкин является приверженцем «истинно-православной церкви». Ослушался патриарха он и в этот раз - глава РПЦ настаивал, чтобы прихожане встретили Пасху дома. В социальных сетях пользователи идею шествия тоже не поддержали и осудили священника.

«Люди, с головой то нормально? Зачем лишний раз подвергать себя опасности заражения?», - написала в комментариях к новости Татьяна Гарке.

Даниил Лоскутов также не нашел в задержании Скрипкина ничего противоестественного.

«Справедливо. Главное, чтобы правоохранительные органы также в дни других религиозных праздников действовали», - написал он.

 

Россияне не поддержали пасхальный крестный ход в «карантинном» Петербурге

Россияне не поддержали пасхальный крестный ход в «карантинном» Петербурге

По данным петербургского оперштаба на 18 апреля, в городе зафиксировано 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге  1760 случаев заражения COVID-19. Восемь человек стали жертвами вируса.

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Автор: Валерия Крутецкая
#петербург #общество #рпц #пасха

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