Митрополит Иларион предложил симметрично ответить на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Произвести демонтаж мемориалов чешским деятелям предложил митрополит Волоколамский Иларион в ходе эфира на телеканале "Россия 24".

С соответствующей инициативой он выступил после сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен в столице Чехии — Праге. По мнению Илариона, России не стоит закрывать глаза на подобного рода действия со стороны чешского правительства.

В заключение митрополит напомнил, что маршал Конев внес огромный вклад в победу над нацистами, пишет URA.ru.

В Праге 3 апреля снесли памятник маршалу Коневу, который неоднократно подвергался осквернению со стороны вандалов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к чешскому правительству с просьбой передать памятник России, но получил отказ из-за того, что он находится в собственности у администрации района.