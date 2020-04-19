Малькевич подозревает Facebook в мошенничестве и распространении фейков про COVID-19

Facebook и YouTube продолжают распространять множество фейков на фоне пандемии коронавируса, заявляет президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Малькевич рассказал о новом популярном фейке: банки якобы блокируют карты клиентов, объясняя это "нестабильной экономической ситуацией". Однако при выяснении обстоятельств стало очевидно, на самом деле карты не блокируют, а лишь нескольким клиентам снизили кредитный лимит. Более того, банки идут на уступки, предоставляя "кредитный карантин".

Малькевич привел в пример "Альфа-банк", который выбрал не очень удачную формулировку при рассылке сообщений, за которую и "зацепились" Facebook и YouTube. Глава ФЗНЦ призывает россиян учитывать антироссийскую пропаганду, идущую с Запада, и не верить всему, что транслируется в Facebook, YouTube, Whatsapp и Instagram, так как западные площадки явно преследуют цель дестабилизировать российское общество и навести панику.

Как подробно рассказал Федеральному агентству новостей Малькевич, список фейков постоянно пополняется и многие люди верят непроверенной и откровенно провокационной информации. Глава ФЗНЦ также призывает власти жестко реагировать на мошенничество в соцсетях и подобное распространение фейков.