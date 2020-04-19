Федоров призвал отказаться от западных интернет-ресурсов Google и YouTube

Американская IT-компания Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей. Эту ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он отметил, что Google является в России иностранным ресурсом, который выполняет роль агента США, действуя в антироссийском направлении, приводит ФАН слова Федорова. Он отметил, что блокируются только материалы патриотического содержания. Существует только один действенный метод борьбы с подобными действиями.

Федоров считает, что необходимо отказаться от использования подобных иностранных ресурсов. Следует конфисковать российский сегмент американских площадок и передать их под управление отечественным специалистам. На территории России должны действовать только отечественные Google и YouTube.

Заниматься этим следует Генпрокуратуре и Роскомнадзору. Для эффективных действий необходимо соответствующее законодательство. В Госдуму уже был внесен и в первом чтении принят законопроект, однако потом он завис. Федоров заявил, что уже готовит соответствующее предложение по этому поводу.