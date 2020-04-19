Сенатор Цеков: поддержка Помпео гонконгских протестов — грубое вмешательство в дела Китая

Госсекретарь США Майк Помпео осудил задержание в Гонконге сторонников оппозиции, устроивших в минувшем году массовые протесты. Ситуацию прокомментировал член Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков.

Задержания в Гонконге местной оппозиции, которая летом минувшего года устроила акции протеста, вызванные законопроектом об экстрадиции, осудил госсекретарь США Майк Помпео. Этим он в очередной раз укрепил позицию Соединенных Штатов в отношении Пекина и его требования ввести в Гонконге закон о госбезопасности. Это необходимо, как считают власти КНР, для сдерживания агрессивных настроений оппозиции и от сепаратизма.

Мнение США по ситуации в Китае прокомментировал сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. В интервью "ПолитЭксперту" он заявил, что Вашингтон грубо вмешивается в дела Пекина.

"Как говорится, пусть они со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Руководство Китая хорошо знает, как сохранять стабильность на территории государства, в том числе в Гонконге", – высказался Цеков.

По мнению сенатора, поддерживая гонконгскую оппозицию, США буквально заявляют о том, что хотели бы продолжения протестов в КНР. Пекин же этого не желает. Следовательно, Вашингтону следует заняться проблемами внутри страны, а не вмешиваться в чужие, уверен Цеков.