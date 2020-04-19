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17:26   19 Апреля 2020
Армия

Захаров заявил, что РФ обходит НАТО по уровню подготовки офицеров ПВО

Захаров заявил, что РФ обходит НАТО по уровню подготовки офицеров ПВО

Российские специалисты обходят по уровню подготовки ПВО военнослужащих из стран НАТО. Об этом заявил начальник цикла учебного центра военной академии ВКО имени маршала СССР Жукова Михаил Захаров.

По мнению эксперта, уровень подготовки российских и американских военных сильно отличается, ведь российский офицер сможет в любой момент сесть за рабочее место и выполнить боевую задачу. Военный подчеркнул, что в странах НАТО подготовка специалистов не подразумевает взаимозаменяемости, поэтому каждый выполняет только ту задачу, которую обучен выполнить.

Захаров отметил, что как российские, так и западные специалисты учились вести противовоздушный бой на одних тренажерах.

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Автор: Василий Пименов
#россия #минобороны #пво

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