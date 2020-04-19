После обкатки в Сирии «Армата» приобретет финальный облик

Новый российский танк «Армата» испытали в боевых условиях в Сирии. Серийные поставки машины в армию начнутся уже в следующем году, а после испытаний модель приобретет финальный облик, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Первую партию танков уже обкатали в Сирии, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях и доработать внешний вид. Модель Т-14 начнут поставлять в армию РФ не позже 2021 года.

«В Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания», — сообщил Мантуров телеканалу «Россия 1».

По слова министра, машина «напичкана электроникой, она имеет особую конструкцию с учетом тех требований, которые были предъявлены главным заказчиком — министерством обороны».

«Армата» — танк третьего послевоенного поколения. В нем используется цифровое оборудование, бронированная капсула для экипажа и необитаемая башня. Эта модель разрабатывается с 2010 года, а в 2017 году Минобороны РФ заключило контракт на поставку сотни таких танков. В следующем году машину получат войска Западного и Южного военных округов.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что «Армата» будет супертанком, и, несмотря на долгую продолжительность проекта, конструкторам нужно дать время на доработки. Не дожидаясь «Арматы», российский танковый парк усилили моделью Т-90М.