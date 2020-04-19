Видеоролик в интернете показал, как МИГ отогнал от ракетоносца натовский F-16

Видеоролик, опубликованный в интернете, продемонстрировал, как российский истребитель МИГ-31, сопровождавший стратегический авианосец Ту-95МС, отогнал от него истребитель F-16 НАТО.

Видео было снято с камеры, установленной, скорее всего, на шлеме пилота высотного перехватчика военно-космических сил РФ. Во время совершения полета, проходившего в международном воздушном пространстве, к российским самолетам "пристроился" истребитель НАТО.

В ответ МиГ тут же сблизился с иностранным коллегой. Наш пилот по-дружески помахал ему рукой, показав большой палец. После повторения жеста, F-16, увеличив дистанцию, отстал.

Пользователи тут же откомментировали увиденное. Один констатировал, что российский пилот строго проверил наличие у "буржуина" маски. Другой пользователь отметил, что МИГ-31 так быстро приблизился к F-16, как будто тот застыл в воздушном пространстве.