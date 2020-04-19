Губернатор Поморья Цыбульский расширил меры по противодействию коронавирусу

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16:36   19 Апреля 2020
Общество

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Власти Архангельской области усилили контроль за перемещением граждан по улицам, ввели ограничение на посещение мест общественного пользования и подключили к мониторингу за соблюдением режима самоизоляции сотрудников администрации и полиции.

Усиление мер вызвано единовременным ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Инцидент произошел в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице, сообщает Федеральное агентство новостей. COVID-19 выявили у одной из сотрудниц медучреждения.

Женщина имела контакт с большим числом людей как среди пациентов, так и персонала. В результате заражению подверглись более 50 человек. Сейчас в больнице ведется эпидемиологическое расследование, установлен карантин, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов.

Влияние коронавирусной инфекции на мозг определили медики из США. Согласно исследованиям специалистов, COVID-19 угнетающе влияет на мозговую деятельность. Негативные последствия испытывают около 40% людей. Повреждения сохраняются даже после выздоровления.

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Автор: Кристина Мокроусова
#архангельск #коронавирус

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