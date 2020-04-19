Манутров заявил, что Путин давал рекомендации по изменениям Aurus

Первые серийно произведенные на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) автомобили Aurus будут переданы клиентам в марте 2021 года, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он выступил в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1". Мантуров заявил, что первое время российский лидер Владимир Путин давал рекомендации по изменениям Aurus. Однако он делал это "без резких словечек". Министр отметил, что в данный момент проводится тестирование, автомобили будут запущены на производство. Первые поставки ожидаются весной следующего года. Клиенты получат автомобили в марте, рассказал Мантуров.