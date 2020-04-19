Мантуров анонсировал поставки танков "Армата" в ВС России

Массовые поставки российских танков "Армата" в Вооруженные силы страны начнутся в 2021 году. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Мантуров также сообщил, что "Армата" прошла обкатку на территории Сирии, передает словам министра "Россия 1". Нюансы реальных боевых условий позволят создать законченный облик боевой машины, которая встанет на вооружение российской армии.

Мантуров отметил, что Т-14 "Армата" является дорогим и технически совершенным танком. Его стоимость в будущем удастся снизить за счет наращивания объемов производства. Соответствующий контракт с Минобороны РФ уже заключен и начнет исполняться в следующем году.