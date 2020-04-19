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16:09   19 Апреля 2020
Политика

Шаповалов уверен, что США своей грубостью и хамством раздражают жителей Хасаки

Шаповалов уверен, что США своей грубостью и хамством раздражают жителей Хасаки

Притеснение курдов и арабов в Хасаке со стороны проамериканских террористов негативно воспринимается местными жителями, утверждает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

В Хасаке возросло число антиамериканских протестов: местные жители раздражены и требуют, чтобы США покинули территорию. Как объяснил политолог Федеральному агентству новостей, в такой ситуации речь идет уже не о вспышке недовольства, а о целой системе.

Курды сначала видели в США союзника, но Вашингтон начал нарушать договоренности. Сами американцы в САР ведут себя грубо, нахально и откровенно нарушают права местных жителей. Например, американцы могут просто ворваться в магазин и, не заплатив, забрать то, что им нужно.

Также местных жителей раздражает тот факт, что Вашингтон, не спросив ни у кого разрешения, основал в населенном пункте Гир-Шанни свою военную базу. Выходит, что американцы не собираются уходить с сирийских территорий, а, наоборот, намерены усилить там свое присутствие.

Как утверждает Владимир Шаповалов, местные жители возмущены и наличием боевиков из "Сирийских демократических сил" (SDF), тесно связанных с США. Политолог считает, что командование США обеспокоено растущим возмущением со стороны местных жителей, поэтому и созывает разные экстренные совещания, боясь, что жители Хасаки позовут на помощь сирийскую армию.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #сирия #хасака

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