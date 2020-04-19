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16:23   19 Апреля 2020
Россия

Путин рассказал о преодолении фобий перед возрождением СССР

Путин рассказал о преодолении фобий перед возрождением СССР

Президент России Владимир Путин заявил о преодолении страха перед возрождением «советской империи» на постсоветском пространстве.

«Надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий [идет] на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», — заявил глава страны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Все страны повышают свою конкурентоспособность объединив усилия, отметил Путин. Не исключением стали и государства постсоветского пространства, чувствующие преимущества такого объединения — республики бывшего СССР активно участвуют в интеграционных процессах.

Тем не менее, пока Евразийский экономический союз не готов принимать новых участников, заявил в той же программе президент. Пока ЕАЭС будет неспешно развиваться, действуя на компромиссной основе: по словам Путина, метод «выкручивания рук» в этом союзе не принят.

Ранее российский глава подчеркивал обязанность всех участников ОПЕК+ выполнять договоренности.

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Автор: Тимофей Булочкин
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