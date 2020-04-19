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16:03   19 Апреля 2020
Общество

Оперштаб: в Подмосковье выявлено 709 новых случаев заражения COVID-19

Оперштаб: в Подмосковье выявлено 709 новых случаев заражения COVID-19

Сотрудники оперативного штаба по борьбе с распространением и мониторингу коронавирусной инфекции отчитались о росте заболеваемости в Московской области.

За последние сутки на территории региона выявлено 709 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас все пациенты находятся под присмотром медиков и получают необходимую помощь. За все время борьбы с пандемией в области заболели 4 663 пациента. Из них на поправку пошли 176 человек и 49 скончались.

Медики выявили 6 060 новых случая заражения COVID-19 на территории Российской Федерации за последние сутки. За весь период борьбы с пандемией в стране выявили 42 853 пациента с подтвержденным диагнозом. Акутальную информацию о болезни следует отслеживать на официальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#подмосковье #коронавирус

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