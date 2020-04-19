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16:15   19 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Кравчук признался, что украинское лихо началось задолго до Зеленского

Кравчук признался, что украинское лихо началось задолго до Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал оппозиционных «участников» политических ток-шоу на телевидении. Он заявил, что бывшей власти должно быть стыдно открывать рот перед командой Владимира Зеленского и ставить себя в пример. Об этом экс-глава государства рассказал в эфире телеканала «112», передает издание «ПолитНавигатор».

«Тот, кто часто приходит с оппозиции, он не думает о коронавирусе и не думает об Украине, он думает о своей политической силе. Некоторые прямо с этого начинают, мол, "вот мы бы"! Только что были и, извините, обмишурились так, как только могли, а теперь они говорят: "вот мы бы"! То лихо, которое нас настигло, оно началось не при Зеленском», – подчеркнул Кравчук.

При этом, сегодняшним слугам народа стоило давно навести порядок в обществе, отметил первый президент Украины.

«Разве это нормально, когда глава таможни, по-моему, фамилия Нефедов, фактически приватизировал себе таможню, и они там сами себе устанавливают премии, зарплаты? Такое ощущение, что это не государственная организация, а их личная», — проиллюстрировал первый украинский лидер.

Ранее Кравчук называл Украину самой бедной страной Европы. Экс-президент подчеркнул, что в стране – большой экономический кризис, который начался еще задолго до коронавируса. В пример Кравчук привел ситуацию в США: в стране уже десять миллионов безработных, но Белый дом может выделить на помощь два триллиона долларов.

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Автор: Валерия Крутецкая
#украина #политика #кравчук #зеленский

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