Кравчук признался, что украинское лихо началось задолго до Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал оппозиционных «участников» политических ток-шоу на телевидении. Он заявил, что бывшей власти должно быть стыдно открывать рот перед командой Владимира Зеленского и ставить себя в пример. Об этом экс-глава государства рассказал в эфире телеканала «112», передает издание «ПолитНавигатор».

«Тот, кто часто приходит с оппозиции, он не думает о коронавирусе и не думает об Украине, он думает о своей политической силе. Некоторые прямо с этого начинают, мол, "вот мы бы"! Только что были и, извините, обмишурились так, как только могли, а теперь они говорят: "вот мы бы"! То лихо, которое нас настигло, оно началось не при Зеленском», – подчеркнул Кравчук.

При этом, сегодняшним слугам народа стоило давно навести порядок в обществе, отметил первый президент Украины.

«Разве это нормально, когда глава таможни, по-моему, фамилия Нефедов, фактически приватизировал себе таможню, и они там сами себе устанавливают премии, зарплаты? Такое ощущение, что это не государственная организация, а их личная», — проиллюстрировал первый украинский лидер.

Ранее Кравчук называл Украину самой бедной страной Европы. Экс-президент подчеркнул, что в стране – большой экономический кризис, который начался еще задолго до коронавируса. В пример Кравчук привел ситуацию в США: в стране уже десять миллионов безработных, но Белый дом может выделить на помощь два триллиона долларов.