Беспилотник ВСУ попытался напасть на православный храм в Донбассе в праздник Пасхи

Украинские военные 19 апреля совершили попытку нападения на православный храм на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в управлении народной милиции ДНР.

Инцидент произошел рано утром в Ясиноватой, где военные ДНР обнаружили беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силами Украины. БПЛА был оснащен взрывчаткой и следовал в направлении местной школы, пишет ФАН.

Бойцы ВС ДНР перехватили данные с дрона и выяснили, что целью ВСУ является храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Беспилотник был ликвидирован. Полиция ДНР полагает, что ВСУ планировали теракт в тот момент, когда в храме находились верующие, пришедшие осветить яства на Пасху.

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ за последние сутки четыре раза нарушили действующий режим прекращения огня.