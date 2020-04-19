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15:41   19 Апреля 2020
Политика

Беспилотник ВСУ попытался напасть на православный храм в Донбассе в праздник Пасхи

Беспилотник ВСУ попытался напасть на православный храм в Донбассе в праздник Пасхи

Украинские военные 19 апреля совершили попытку нападения на православный храм на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в управлении народной милиции ДНР.

Инцидент произошел рано утром в Ясиноватой, где военные ДНР обнаружили беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силами Украины. БПЛА был оснащен взрывчаткой и следовал в направлении местной школы, пишет ФАН.

Бойцы ВС ДНР перехватили данные с дрона и выяснили, что целью ВСУ является храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Беспилотник был ликвидирован. Полиция ДНР полагает, что ВСУ планировали теракт в тот момент, когда в храме находились верующие, пришедшие осветить яства на Пасху.

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ за последние сутки четыре раза нарушили действующий режим прекращения огня.

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Автор: Юлия Яковлева
#донбасс #украина #всу #днр #бпла

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