Власти Москвы перечислили категории граждан, не нуждающихся в спецпропуске

Отдельные категории москвичей могут не использовать цифровые пропуска для передвижения по городу, сообщил заместитель руководителя пресс-службы мэра и правительства столицы Борис Булай.

Спецпропуска не нужны сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим, журналистам и другим москвичам, у которых есть удостоверения государственного образца, отметил Булай. По его словам, эти категории граждан могут свободно передвигаться по городу для решения рабочих вопросов, передает Радио Sputnik.

Однако даже им необходимо будет получить специальный буквенно-числовой код. Его можно сгенерировать на сайте Москвы. Для получения кода нужно будет внести данные об автомобиле или карте "Тройка". Булай также отметил, что для поездок на такси тоже понадобится аналог цифрового пропуска.

Контроль за наличием электронных разрешений для перемещения по городу с каждым днем будет становиться тщательнее, заявил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Он также отметил, что к проверкам подключат систему фотовидеофиксации ПДД, которая будет проверять автомобили на наличие в базе цифровых пропусков.