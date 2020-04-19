"Новая газета" под руководством Муратова скатилась до уровня желтой прессы

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов перестал быть "удобным" оппозиционером. Об этом стало понятно после блокировки фейковой статьи о ситуации с пандемией в Чечне.

Удаление материала "Новой газеты" стало сигналом, что Муратов потерял влияние и известность в профессиональных кругах, пишет Федеральное агентство новостей. Кроме этого, под руководством Муратова "Новая" погрязла в скандалах, из-за чего страдает репутация издания и самого главного редактора. Теперь СМИ воспринимается на уровне желтой прессы.

Публикуя фейковые статьи, "Новая газета" пытается раз за разом создать шумиху и общественный резонанс. Однако такое поведение привело к тому, что издание регулярно подвергалось проверкам и санкциям со стороны РКН.

Очевидно, что связи Муратова, которые он смог построить за долгую "журналистскую службу", а также влияние, полученное за счет высокого поста дочери Ксении, больше не помогут ему избежать ответственности за фейки и вбросы.