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14:58   19 Апреля 2020
Россия

"Новая газета" под руководством Муратова скатилась до уровня желтой прессы

"Новая газета" под руководством Муратова скатилась до уровня желтой прессы

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов перестал быть "удобным" оппозиционером. Об этом стало понятно после блокировки фейковой статьи о ситуации с пандемией в Чечне.

Удаление материала "Новой газеты" стало сигналом, что Муратов потерял влияние и известность в профессиональных кругах, пишет Федеральное агентство новостей. Кроме этого, под руководством Муратова "Новая" погрязла в скандалах, из-за чего страдает репутация издания и самого главного редактора. Теперь СМИ воспринимается на уровне желтой прессы.

Публикуя фейковые статьи, "Новая газета" пытается раз за разом создать шумиху и общественный резонанс. Однако такое поведение привело к тому, что издание регулярно подвергалось проверкам и санкциям со стороны РКН.

Очевидно, что связи Муратова, которые он смог построить за долгую "журналистскую службу", а также влияние, полученное за счет высокого поста дочери Ксении, больше не помогут ему избежать ответственности за фейки и вбросы.

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Автор: Яна Либерман
#фан #новая газета #муратов

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