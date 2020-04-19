Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

Предложение президента США Дональда Трампа заплатить американским производителям нефти для того, чтобы снизить объемы добычи черного золота, не сможет остановить кризис. С таким мнением выступили аналитики издания OilPrice.

Пандемия коронавируса (COVID-19) вынудила многие мировые предприятия приостановить работу, а ограничительные меры, которые ввели для борьбы с распространением заболевания, в значительной степени снизили спрос на черное золото. При этом на переговорах в рамках ОПЕК+ РФ и Саудовская Аравия смогли договориться о сокращении объемов.

Что же касается США, то власти этой страны заняли "обособленную позицию" в условиях мирового кризиса на рынке нефти. Сейчас Трамп, по словам экспертов, резко изменил тактику и рассматривает вариант платить американским нефтяникам за то, чтобы они сократили добычу черного золота, приводит перевод статьи OilPrice "ПолитРоссия".

Несмотря на то, что Минэнерго Соединенных Штатов уже сформировало план в рамках наработок президента страны, в Конгрессе США эта инициатива отклика не найдет, считают аналитики.