ВСУ в четвертый раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецке

ВСУ четыре раза нарушили перемирие в Донецке за минувшие сутки. Об этом сообщил в воскресенье Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

За прошедший день украинские силовики четыре раза нарушили перемирие. Представитель центра отметил, что бойцы ВСУ выпустили по республике более 15 артснарядов и мин.

Кроме того, они использовали стрелковое оружие и гранатометы. Общее число примененных украинскими военными боеприпасов составило 27 единиц, отметил представитель ведомства.