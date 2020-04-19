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14:23   19 Апреля 2020
Политика

ВСУ в четвертый раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецке

ВСУ в четвертый раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецке

ВСУ четыре раза нарушили перемирие в Донецке за минувшие сутки. Об этом сообщил в воскресенье Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

За прошедший день украинские силовики четыре раза нарушили перемирие. Представитель центра отметил, что бойцы ВСУ выпустили по республике более 15 артснарядов и мин.

Кроме того, они использовали стрелковое оружие и гранатометы. Общее число примененных украинскими военными боеприпасов составило 27 единиц, отметил представитель ведомства.

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Автор: Василий Пименов
#донбасс #украина #всу

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