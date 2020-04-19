Кремль отметил международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Кремль видит и отмечает важную роль взаимодействия разных государств в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уверен, что актуальность международной помощи странам с каждым днем увеличивается. Сейчас мир находится в такой ситуации, что абстрагироваться друг от друга уже не получится. Ведь по официальной статистике на 19 апреля в мире насчитывается более 2 322 тысячи заболевших COVID-19.

Президент России Владимир Путин отметил, что бывшие республики Советского Союза уже преодолевают страхи и фобии из-за боязни возрождения СССР. Государства понимают, на сколько важно совместными усилиями решать важные задачи. Тем более, что на постсоветском пространстве есть важное преимуществе — это знание русского языка.