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14:21   19 Апреля 2020
Россия

Петербургские военные подарили музею Вооруженных сил гильзы и патроны

Петербургские военные подарили музею Вооруженных сил гильзы и патроны

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО передали в Центральный музей Вооруженных сил РФ экспозицию с артефактами времен обороны Ленинграда, сообщили «Политике Сегодня» в пресс-службе Западного военного округа. Будущие экспонаты нашли поисковые отряды Петербурга и Ленобласти в местах боев 45-й мотострелковой дивизии на Синявинских высотах.

Экспозицию военные решили выполнить в виде кусочка земли, на которой расположили артефакты. В нее вошли гильзы и патроны от ручного пулемета ДП-27, осколки противопехотных гранат, корпус винтовки Мосина СВТ-40 и советская каска СШ-40. Будущие экспонаты военные передали в дар музею на постоянной основе в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Петербургские военные подарили музею Вооруженных сил гильзы, патроны и останки каски

В прошлом году общественники и военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели более 20 совместных раскопок в местах сражений Великой Отечественной войны и благоустроили около 80 захоронений советских военных.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перенести парад Победы на более поздний срок на фоне рисков из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, верховный главнокомандующий России выразил уверенность, что праздник 9 Мая в этом году, как и всегда, станет объединяющим для всей страны и даст силы преодолеть любые трудности.

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Автор: Валерия Крутецкая
#петербург #вов #музей #вооруженные силы рф

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