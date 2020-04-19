Песков заявил, что Путину непросто далось решение о переносе парада Победы
Решение о переносе парада Победы и ежегодного шествия "Бессмертного полка" для президента РФ было непростым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что главным приоритетом является здоровье граждан. Он указал, что люди, несмотря на ситуацию с коронавирусом, все равно будут отмечать.
"А как же 9 мая не отметить? Это обязательно!", — подытожил Песков
Ранее глава РФ принял решение перенести парад Победы из-за непростой ситуации с коронавирусом. Путин заявил, что торжественные мероприятия по случаю 9 мая пройдут позднее и он лично примет в них участие.