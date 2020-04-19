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13:57   19 Апреля 2020
Политика

Песков заявил, что Путину непросто далось решение о переносе парада Победы

Песков заявил, что Путину непросто далось решение о переносе парада Победы

Решение о переносе парада Победы и ежегодного шествия "Бессмертного полка" для президента РФ было непростым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что главным приоритетом является здоровье граждан. Он указал, что люди, несмотря на ситуацию с коронавирусом, все равно будут отмечать.

"А как же 9 мая не отметить? Это обязательно!", — подытожил Песков

Ранее глава РФ принял решение перенести парад Победы из-за непростой ситуации с коронавирусом. Путин заявил, что торжественные мероприятия по случаю 9 мая пройдут позднее и он лично примет в них участие.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #песков #парад победы #коронавирус

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