Песков рассказал о ежечасном контроле ситуации в здравоохранении со стороны Путина

Президент РФ Владимир Путин взял под личный контроль ситуацию с обеспечением медицинских учреждений койками для больных, а также аппаратами ИВЛ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президент практически ежечасно контролирует уровень обеспечения койками и аппаратами ИВЛ учреждений здравоохранения в регионах. Для обеспечения больниц всем необходимым выделяются деньги, но предприятия-производители не способны справиться с таким количеством заказов, поэтому приходится работать в три смены.