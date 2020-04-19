Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США

Политолог Владимир Шаповалов указал на тревожные признаки для американских военных, которые демонстрируют шаткость позиций их войск в Сирии.

Тот факт, что полевые командиры проамериканской экстремистской группировки «Джейш Магавир ат-Таура», размещенной в окрестностях сирийской военной базы Соединенных Штатов «Ат-Танф», сбежали с оккупированной американцами части Сирии и сдались правительственным войскам, является плохим знаком для США. Подобным образом в интервью Федеральному агентству новостей политолог Владимир Шаповалов прокомментировал повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа».

Эксперт отметил, что американские силы не имеют законных оснований находиться на сирийской земле. Фактически наличие их военной базы в стране свидетельствует об оккупации Сирии. Одновременно с этим «американцы незаконно удерживают в зоне "Ат-Танф" беженцев, незаконно создают здесь вооруженные формирования, которые борются против легитимной сирийской власти». Подобную активность Пентагон оправдывает оказанием помощи сирийской оппозиции в противостоянии Дамаску. Однако бедственное положение людей на подконтрольных американским военным землях заставляют искать способ сбежать не только мирных граждан, но и боевиков, которые используют их в качестве заложников. В подобных условиях недавнее бегство боевиков грозит опасными последствиями, которые могут спровоцировать цепную реакцию, в результате чего Вашингтон окончательно лишится последних оправданий для сохранения своего военного присутствия в Сирии.

«Это достаточно серьезный сигнал к тому, что значительная часть сирийцев, которые находятся на территории "Ат-Танф" не поддерживает США и готовы к взаимодействию, сотрудничеству с сирийской властью, — заявил Шаповалов, а затем пояснил, - создан прецедент, вслед за которым и другие сирийские граждане, которые находятся на территории базы в ближайшее время могут перейти на сторону сирийского правительства».

В итоге эксперт пришел к выводу о том, что подобное развитие событий становится «большим ударом по позициям американцев» в Сирии. Резюмируя, Шаповалов заявил, что повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — это серьезный сигнал для США, поскольку даже те, кто в прошлом пошел на сотрудничество с американцами, сейчас проявляют готовность кардинально «сменить свою позицию» в отношении Дамаска.

Ранее террористы смогли нанести ощутимый урон 52-й бригаде Сирийской арабской армии в провинции Даръа.