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13:33   19 Апреля 2020
Весь мир

Объемы добычи нефти на территории Китая выросли до 48 млн тонн

Объемы добычи нефти на территории Китая выросли до 48 млн тонн

Добыча сырой нефти в Китае выросла на 2,4%, до 48 млн тонн за первый квартал 2020 года. Об этом заявили в китайском Xinhua News Agency.

За аналогичный период китайские предприятия переработали в общей сложности более 149 млн тонн сырья, что на 4,6% меньше, чем в 2019 году, сообщили в Национальном бюро статистики страны.

В марте текущего года добыча черного золота, несмотря на коронавирусную пандемию, выросла на 0,1%, до 16,5 млн тонн нефти. Предприятия также в этот месяц переработали до 50 млн тонн ресурса, однако этот показатель на 6,6% меньше аналогичного периода 2019-го.

В конце декабря прошлого года власти Китая объявили о вспышке в стране коронавируса (COVID-19). На фоне этого многие страны мира ввели ограничительные меры, чтобы снизить распространение заболевания. На сегодняшний день, по данным американского университета Джонса Хопкинса, зафиксировано свыше 2,3 млн случаев заражения.

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Автор: Ирина Большунова
#нефть #китай #коронавирус

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