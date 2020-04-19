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13:16   19 Апреля 2020
Россия

Баранец уверен, что главная цель CNN — внести раздор в отношения РФ и США

Баранец уверен, что главная цель CNN — внести раздор в отношения РФ и США

Американский телеканал CNN использует российскую сторону для целей политических противников главы США Дональда Трампа, уверен военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

Телеканал CNN заподозрил Москву в использовании ситуации с пандемией коронавируса для нормализации отношений с Вашингтоном, указав на участившиеся контакты глав РФ и США.

Вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс выразил уверенность, что телефонные переговоры с главой США являются частью долгосрочного плана президента России Владимир Путина.

Баранец в ходе беседы с корреспондентом ФБА "Экономика сегодня" указал, что в США сейчас проходит предвыборная кампания, и любой факт, относящийся к Белому дому, политизируется теми или иными силами, которые выступают против позиции Дональда Трампа. Репортаж на CNN отражает реальную политическую ситуацию в США и является наглой эксплуатацией информации.

В заключение Баранец отметил, что CNN пытается внести раздор в отношения между РФ и США ведением и усилением информационной войны.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #информационная война #баранец

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