WP опасается за экономику из-за рекордного роста госдолга США

Журналисты издания The Washington Post уверены, что в этом году из-за пандемии COVID-19 госдолг США и долги американских корпораций достигнут рекордно высоких значений. По оценкам Международного валютного фонда, ВВП США к декабрю упадет на 5,9 процента.

Сейчас у американских бизнесменов два выхода: допустить просрочку по кредитам или сократить штат сотрудников. Финансовые организации уже потребовали от граждан погасить студенческие кредиты и задолженности.

«Нам стоит начать беспокоиться. Мы говорим о таком уровне долга, аналогов которому вообще не было в современной истории. Мы определенно приближаемся к точке невозврата», — считает профессор экономики Пристонского университета Атиф Миан.

Согласно прогнозам, дефицит федерального бюджета может достигнуть нового пика – четыре триллиона долларов. Таких антирекордных значений не было со времен Второй мировой войны.

Федеральная резервная система для поддержки американских компаний уже понизила ключевую ставку до нуля и «зарезервировала» два триллиона долларов. Такую же сумму государство выделяло в течение четырех лет после Великой депрессии. Сейчас же крупные корпорации США, например, ExxonMobil и Walgreens, уже нуждаются в дополнительных средствах.

Но не все политики считают эту меру оправданной. Американский министр финансов Стивен Мнучин ранее говорил, что государство не должно жалеть денег на поддержку бизнеса из-за COVID-19.

В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше двух миллионов диагностированных случаев заболевания новым коронавирусом, свыше 146 тысяч из них умерли. Наибольшее число жертв — в США, где скончались от COVID-19 более 39 тысяч человек.