Путин поздравил коллектив и ветеранов АвтоВАЗа с 50-летием выпуска первого автомобиля

Коллектив и ветеранов ОАО "АвтоВАЗ" с 50-летним юбилеем завода поздравил лидер Российской Федерации Владимир Путин.

Телеграмма с поздравительным текстом появилась на официальном сайте Кремля. Глава государства напомнил, что 9 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошел первый автомобиль марки "ВАЗ-2101".

Президент отметил, что сегодняшний коллектив АвтоВАЗа продолжает придерживаться традиций своих предшественников и осуществлять на практике новаторские решения, осваивая передовые технологии. В своей телеграмме глава государства пожелал сотрудникам автоконцерна новых достижений, а также выразил слова благодарности ветеранам завода за значительный вклад в развитие предприятия.

Путин добавил, что коллектив регулярно повышает качество продукции, а также продолжает осваивать производство современных и экологичных моделей автомобилей. Накануне АвтоВАЗ сообщил, что приобрести автомобиль можно с помощью новой системы онлайн-заказа. Сервис функционирует с 15 апреля.