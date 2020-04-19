Историк рассказал о подвиге советской контрразведки при штурме Берлина

Сотрудники военной контрразведки "Смерш" выявляли не только немецких шпионов и диверсантов, но и указывали на недостатки в плане операций СССР, включая освобождение Берлина. Об этом рассказал доктор исторических наук Александр Зданович.

Историк отметил, что советские контрразведчики выполняли важную задачу, которая заключалась в выявлении недостатков в подготовке к сражениям. Это делалось с целью провести эффективный бой, сохранив при этом жизни максимального количества солдат и офицеров Красной армии, пишет РИА Новости.

Важность этой работы наиболее очевидна в 1945 году, когда к весне пришло понимание, что война завершится со дня на день. В этих условиях было бы преступлением допустить человеческие жертвы из-за просчетов командующих. Проведенная Смершем работа является неоценимой, подчеркнул Зданович.

Историк указал на то, что в базе данных Минобороны РФ находится множество наградных листов на советских военных контрразведчиков, что говорит о том, что их вклад в Победу был высоко оценен на самом высоком уровне.