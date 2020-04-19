Московские медики сообщили о стабильном числе пациентов с COVID-19 в стационарах

Число больных коронавирусной инфекцией, которым требуется госпитализация, за последнюю неделю не увеличилось, сообщил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Столичные медики оказывают клиническую поддержку 1300 пациентам с подтвержденным диагнозом. В больницах не наблюдается никакого дефицита мест, заявил руководитель ведомства. Для оказания своевременной помощи пациентам с COVID-19 на прошлой неделе было организовано четыре тысячи дополнительных коек, еще пять тысяч развернут на следующей неделе.

Сотрудники московской скорой помощи также имеют возможность стабильно работать благодаря уже выверенной схеме. Если медики госпитализируют больного с подтвержденным COVID-19, то они сразу определяют, в какую именно клинику его везти — в зависимости от состояния человека и ресурсов стационаров.

Москвичи смогут сдать тест на коронавирусную инфекцию еще в 12 частных лабораториях. Благодаря работе таких центров столичные медики смогут увеличить число ежесуточно проводимых анализов, сообщили в местном оперштабе по борьбе с заболеванием. Актуальные новости о пандемии можно отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.