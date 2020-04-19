Ситуация в Сирии: боевики нанесли ощутимый урон 52-й бригаде САА

Пока силы РФ и Турции способствуют стабилизации ситуации на северо-западе Сирии, террористы активизировались в других регионах страны. Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) нанесли ощутимый урон 52-й бригаде Сирийской арабской армии (САА) в южной провинции Даръа.

Сообщается, что в результате внезапного налета джихадистов у населенного пункта Аль-Херак, расположенного на востоке провинции, САА понесла существенные потери. Источником отмечается, что среди погибших оказались два полковника правительственных войск. Отмечается, что Хамид Махлюф и Махмуд Хабиб входили в командный состав 52-й бригады сирийской армии. К настоящему времени ответственность за данную атаку уже взяли на себя представители ИГ. При этом предполагается, что в нападении на командование САА могли принимать участие боевики, которые до сих пор скрывались на оккупированной США территории в районе Ат-Танфа.

Одновременно с этим стало известно о терактах на подконтрольной «Демократическим силам Сирии» (SDF) части страны. Так, в провинции Дейр-эз-Зор, в поселении Сувейдан-Джазира, которое расположено юго-восточнее административного центра провинции, прогремел взрыв. В результате подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) погиб один ребенок, еще несколько мирных жителей получили ранения. Предположительно целью организаторов теракта могли стать бойцы SDF, поскольку в момент подрыва СВУ рядом проезжала машина с курдскими боевиками. Источником указывается на возможность причастности к данному инциденту террористов спящих ячеек ИГ.

Ранее в ЦПВС сообщали о нарушении боевиками в Идлибе режима прекращения огня.