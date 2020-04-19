Зданович назвал грязным мифом сообщения о насилии Красной армии в Германии

Сообщения о мародерстве и насильственных действиях Красной армии в период освобождения Германии от фашистов являются мифом. Об этом заявил старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба ВС РФ Александр Зданович.

По словам историка, любые попытки такого рода пресекались военной контрразведкой СССР "Смерш", которой 19 апреля исполнилось 77 лет. Название происходит от выражения "Смерть шпионам", а сотрудники спецслужбы смогли нейтрализовать множество агентов нацистской Германии, пишет РИА Новости.

Зданович отметил, что миф о мародерстве Красной армии был запущен в первой половине 1990-х годов. К его созданию и распространению приложили руку представители либеральной общественности.

В свою очередь приказы Верховного главнокомандующего СССР носили однозначный посыл: Красная армия является освободителем, а не завоевателем, что обязывает к соответствующему поведению.

Историк указал, что отдельные факты неподобающих поступков, безусловно, имели место, однако виновные в этом жестко наказывались. Доходило и до расстрелов.