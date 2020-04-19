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 Московские медики сообщили о стабильном числе пациентов с COVID-19 в стационарах

Московские медики сообщили о стабильном числе пациентов с COVID-19 в стационарах
Журавко рассказал о сценарии медленного распада Украины

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 Зданович назвал грязным мифом сообщения о насилии Красной армии в Германии

Зданович назвал грязным мифом сообщения о насилии Красной армии в Германии
Ситуация в Сирии: боевики нанесли ощутимый урон 52-й бригаде САА

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 Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19
11:30   19 Апреля 2020
Общество

Наибольшее число заболевших коронавирусом зафиксировано в Москве

Наибольшее число заболевших коронавирусом зафиксировано в Москве

Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, заявил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В российской столице выявлено 3570 человек, заразившихся COVID-19. Также большое число заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Московской области: в регионе госпитализировано 709 пациентов. В число лидеров также попала Нижегородская область, где было выявлено 129 случаев заражения коронавирусом. 

За минувшие сутки прирост заболевших составил 6 060 человек. Общее число заразившихся — 42 853 человека. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом зафиксирован 361 летальный исход. Число выздоровевших превышает 3000 человек. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #статистика #коронавирус

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