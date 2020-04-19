Наибольшее число заболевших коронавирусом зафиксировано в Москве

Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, заявил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В российской столице выявлено 3570 человек, заразившихся COVID-19. Также большое число заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Московской области: в регионе госпитализировано 709 пациентов. В число лидеров также попала Нижегородская область, где было выявлено 129 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки прирост заболевших составил 6 060 человек. Общее число заразившихся — 42 853 человека. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом зафиксирован 361 летальный исход. Число выздоровевших превышает 3000 человек.