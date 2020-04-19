Оперштаб: в России за сутки выздоровели 234 пациента с COVID-19

За минувшие сутки на территории России выздоровели 234 пациента, у которых ранее врачи диагностировали коронавирусную инфекцию (COVID-19). Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

За весь период поправился 3 291 человек. Обновленная информация о ситуации с коронавирусом в стране появилась на официальном правительственном сайте: стопкоронавирус.рф.

Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчеты по заболевшим коронавирусной инфекцией в мире, обновил статистические данные на утро воскресения, 19 апреля. Так, за весь период зарегистрировано более 2,3 млн случаев заболевания коронавирусом. Лидером по числу зараженных остаются Соединенные Штаты.