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 Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19
Историк рассказал о подвиге советской контрразведки при штурме Берлина

Историк рассказал о подвиге советской контрразведки при штурме Берлина

 Московские медики сообщили о стабильном числе пациентов с COVID-19 в стационарах

Московские медики сообщили о стабильном числе пациентов с COVID-19 в стационарах
Журавко рассказал о сценарии медленного распада Украины

Журавко рассказал о сценарии медленного распада Украины

 Зданович назвал грязным мифом сообщения о насилии Красной армии в Германии

Зданович назвал грязным мифом сообщения о насилии Красной армии в Германии
Ситуация в Сирии: боевики нанесли ощутимый урон 52-й бригаде САА

Ситуация в Сирии: боевики нанесли ощутимый урон 52-й бригаде САА

 Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19
11:27   19 Апреля 2020
Общество

Оперштаб: в России за сутки выздоровели 234 пациента с COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выздоровели 234 пациента с COVID-19

За минувшие сутки на территории России выздоровели 234 пациента, у которых ранее врачи диагностировали коронавирусную инфекцию (COVID-19). Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

За весь период поправился 3 291 человек. Обновленная информация о ситуации с коронавирусом в стране появилась на официальном правительственном сайте: стопкоронавирус.рф

Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчеты по заболевшим коронавирусной инфекцией в мире, обновил статистические данные на утро воскресения, 19 апреля. Так, за весь период зарегистрировано более 2,3 млн случаев заболевания коронавирусом. Лидером по числу зараженных остаются Соединенные Штаты.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #коронавирус

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