Жириновский предложил управленцам работать в удаленном формате

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вынес предложение перевести всех управленцев на удаленную работу, чтобы они использовали для общения с руководством и подчиненными режим видеоконференций.

По мнению Жириновского, таким образом можно проводить все заседания в сфере госуправления. Это касается и всего правительства, и президента России. Как сообщил глава ЛДПР в своем Telegram-канале, Государственная дума уже приняла во втором чтении законопроект об использовании цифровых участков во время голосований.

Жириновский считает, что цифровой формат нужно как можно шире использовать и внедрять во все сферы деятельности, в том числе и в государственном управлении страной. Любой госслужащий, по его мнению, имеет возможность включить у себя в кабинете компьютер, настроить камеру и принимать участие в совещании. В дальнейшем этот опыт можно будет распространить на многие сферы деятельности человека.

На сегодняшний день, 19 апреля, в России заболели коронавирусом 36 793 человек, более трех тысяч уже излечились, скончались 313 человек.