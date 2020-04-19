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 Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19

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11:26   19 Апреля 2020
Россия

Жириновский предложил управленцам работать в удаленном формате

Жириновский предложил управленцам работать в удаленном формате

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вынес предложение перевести всех управленцев на удаленную работу, чтобы они использовали для общения с руководством и подчиненными режим видеоконференций.

По мнению Жириновского, таким образом можно проводить все заседания в сфере госуправления. Это касается и всего правительства, и президента России. Как сообщил глава ЛДПР в своем Telegram-канале, Государственная дума уже приняла во втором чтении законопроект об использовании цифровых участков во время голосований.

Жириновский считает, что цифровой формат нужно как можно шире использовать и внедрять во все сферы деятельности, в том числе и в государственном управлении страной. Любой госслужащий, по его мнению, имеет возможность включить у себя в кабинете компьютер, настроить камеру и принимать участие в совещании. В дальнейшем этот опыт можно будет распространить на многие сферы деятельности человека.

На сегодняшний день, 19 апреля, в России заболели коронавирусом 36 793 человек, более трех тысяч уже излечились, скончались 313 человек.

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Автор: Илья Романович
#лдпр #коронавирус

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