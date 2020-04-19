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 Московские медики сообщили о стабильном числе пациентов с COVID-19 в стационарах

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 Зданович назвал грязным мифом сообщения о насилии Красной армии в Германии

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 Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19
11:20   19 Апреля 2020
Общество

Оперштаб: в РФ выявлено более 42 тысяч случаев заражения COVID-19

Оперштаб: в РФ выявлено более 42 тысяч случаев заражения COVID-19

Представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвали число пациентов, у которых за минувшие сутки был выявлен COVID-19. Под наблюдением медиков теперь находится еще более 6 тыс. человек.

Согласно оперативным данным, за последние 24 часа на территории Российской Федерации коронавирусной инфекцией заболело 6 060 человек. За все время борьбы с пандемией в государстве быдло выявлено всего 42 853 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Больше всего людей с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" наблюдается в Москве, там выявлено 3 570 новых случаев, Подмосковье – 709, Нижегородской области – 129 и Санкт-Петербурге – 114. Сейчас все они получают медицинскую помощь и борются с заболеванием либо в стационарах, либо на дому.

Всего за минувшие сутки скончалось 48 человек, которым ранее поставили диагноз "коронавирусная инфекция". За все время борьбы с распространением пандемии COVID-19 по России, умер 361 пациент. Актуальную информацию о болезни необходимо отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#рф #коронавирус

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