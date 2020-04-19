Коронавирусные заметки севастопольца

Любые потрясения мгновенно делают достоянием гласности и выставляют на всеобщее обозрение ранее никому не известные черты и особенности людей. Бабушка-божий одуванчик выносит играючи из горящего дома сундук, который потом обратно трое здоровых мужиков с трудом затаскивают. Молоденький и субтильный Ванька-взводный поднимает солдат под обстрелом и первым идет в атаку. Прежде тихие и сугубо мирные люди собираются вместе и безоружные преграждают дорогу танкам.

А в это время кто-то ворует у соседа маски. Вывозит военно-транспортными самолетами со своей базы в охваченной эпидемией Италии. И называет это «примером международной солидарности». Делом доказывая, что люди разные и власти разные. Вот только подлецы и подонки во всем мире одинаковы. И никакие крики о «западных ценностях, свободах, правах человека», равно как и бредни о «тоталитарном Мордоре», не способны скрыть то, что проявилось во время кризиса.

Так уж случилось, что автор этих строк живет в Севастополе. А множество украинских друзей и родственников, врачей по специальности (и врачей хороших) за предыдущие годы сбежали от безнадеги и нищеты в ЕС, осев в Германии, Франции, Португалии, Австрии. И то, что рассказывают они, вступает в противоречие с происходящим у нас.

До отлета из Москвы 23 марта в столице не было никакой паники. Да, количество людей на улицах и в метро упало в несколько раз без всяких карантинов и каникул. Наиболее пораженный «европейскими ценностями» город поверил властям и дисциплинированно снизил активность без всяких карательных мер. Километровых очередей за гречкой и граждан с кубометрами туалетной бумаги не наблюдалось. В это же самое время жители ЕС распространяли заразу в огромных очередях за водой, туалетной бумагой и бог знает чем еще.

А в США еще и за оружием. Очень симптоматично — граждане самой богатой и свободной страны планеты Земля готовились отстреливать своих же. Предполагая в ближайшем будущем необходимость с оружием в руках защищать свою собственность. Наглядно и доходчиво демонстрируя разницу между «нами» и «ими». И ведь не возразишь — американцы лучше знают свою страну и нравы.

Севастополь между тем жил совершенно спокойной и размеренной жизнью. Работали все предприятия, магазины и рынки. Редкостью были люди в масках, демонстративный «чих» со словами «подхватил в Китае какую-то заразу» вызывал здоровый смех окружающих.

Что до распространения панических слухов о дефиците всего и вся, прежде всего почему-то гречки и той же воды с туалетной бумагой, то даже теоретическую проблему задавили наглядной демонстрацией — все свободные площади в супермаркетах и даже небольших магазинах заставили ящиками и паками с водой и бумагой, возводя целые «китайские стены». А под гречку всех видов отводили стеллажи, ранее занимаемые десятком видов круп.

При этом утверждать, будто все у нас хорошо и благостно нельзя. Сама суть чиновников и бюрократов неизбежно создает проблемы именно в кризис просто потому, что госслужащие без приказа сверху почти никогда не работают, а отчитываются по формальным основаниям. А так как в истории современной России ничего подобного не было, накладок хватало.

К примеру, в первый же день карантина с 10 до 16 часов отменили автобус №3 на окраину Севастополя. Утром уехал — торчи в городе. Опять же, меньше рейсов — больше на каждый автобус пассажиров.

Закрыли несколько крупных строительных супермаркетов. А так как — одна большая стройка, в том числе и десятков тысяч частных собственников, возросла нагрузка на тот же «Домострой», даже возникли очереди к кассам человек по 10–15.

Подобных примеров было много. К счастью для горожан, в городе задолго до введения каких-либо ограничений был создан оперативный штаб при губернаторе. Он организовал волонтеров, помогающих старикам и инвалидам, сюда стекаются протесты «возмущенной общественности», распространяется информация о том, к кому по каким вопросам и с какими проблемами обращаться. И это работает. Автобусы пустили уже на следующий день и ходят они как часы. Супермаркеты открыли, организовав еще и торговлю навынос — консультанты встречают покупателей на входе и выносят им заказанные товары.

Есть и нерешенные проблемы, связанные именно с особенностями работы бюрократического механизма. К примеру, система пропусков. Теоретически, она должна ограничить передвижение граждан, снизив контакты до минимума. Фактически же, в Севастополе наблюдалась потрясающая на первый взгляд, но совершенно очевидная любому социопсихологу картина.

Пока люди сидели неделю на каникулах и следующую неделю — на «продленке», людей и машин в городе было очень мало — раз в десять меньше обычного. При том, что работали не только продуктовые магазины с аптеками, но и то, без чего не обойтись — бытовая химия, те же салоны мобильной связи и так далее. Открылись и те, без кого обойтись можно — торговцы шаурмой. И, тем не менее, людей было очень мало.

Но ведь Севастополь — город федерального подчинения. И когда в Москве зашла речь о пропусках, местные власти мгновенно организовали их выдачу. Прекрасно организовали, выдав в первые же день-два 70 тысяч пропусков — практически каждому четвертому работоспособному жителю.

Результат сказался мгновенно. Чисто психологически люди восприняли пропуска как индульгенцию и даже средство защиты от вируса. Раз пропуск получен, значит можно ходить когда угодно и куда угодно. Количество людей и машин выросло мгновенно в несколько раз. И хотя власти это прекрасно видят, в штабе понимают, что отыграть назад невозможно просто потому, что ни один чиновник не решится доложить «наверх», что пропуска в данном случае — далеко не лучшее решение.

А вот изоляция города оказалась необходимой. Первый больной успел прибыть с Украины, побывав перед этим во Франции. Потом — самолетом из Москвы. И до тех пор, пока не начали контролировать, в том числе и с помощью беспилотников, проселочные дороги и тропы, в Свято-Георгиевский монастырь пробрался паломник. Теперь находящийся на Фиоленте монастырь закрыт и 21 человек находятся под наблюдением.

В целом же по городу на 18 апреля всего семь больных, еще пятеро уже выздоровели, 74 — в инфекционной больнице и 1707 по месту жительства находятся под наблюдением.

Не удивительно, что на этом фоне сообщения из стран ЕС потрясают. Мой друг, великолепный врач, прилетел на Азорские острова и вместо лечения пациентов был заперт на карантин. В Англии скорые приезжают только к умирающим для вывоза тел, а о плановых операциях или, к примеру, о лечении зубов, можно забыть. В Италии, Испании, Франции дома престарелых превратились в преддверие моргов. Изолированные от внешнего мира пациенты тихо умирают, смертность достигает 30 процентов. Знакомым врачам в этих странах остается только завидовать своим коллегам из России, Швеции или Австрии. В этих странах удалось как избежать паники, так и показать адекватную реакцию системы здравоохранения и чрезвычайных служб на экстремальные ситуации.

Подводя итог собственным наблюдениям и ни в коем случае не претендуя на истину в последней инстанции, рискну высказать предположение, что сегодня и в России в целом, и конкретно на базе Черноморского флота, городе-герое Севастополе, проходят учения в условиях, максимально приближенных к боевым. Да, тяжело. Да, есть жертвы и материальные потери. Но впервые за всю историю нашего государства на практике отрабатывается механизм реагирования и населения, и властей, на чрезвычайную ситуацию в масштабах всей страны.

Да, благодаря санкциям последних шести лет, совсем недавнему опыту выживания в «лихие 90-е», система и люди смогли продемонстрировать свою стрессоустойчивость по сравнению с сытой и благодушной Европой и Америкой. В которых индивидуализм и утрата способности к коллективным действиям многократно усугубили кризис.

Но это лишь доказывает необходимость для нас выжать все возможное из создавшейся ситуации. Отработать реакцию общества на вызовы, независимо от того, будет это эпидемия, цунами, извержение вулкана или вызванный «нашими западными партнерами» катаклизм. Реорганизовать систему управления и контроля, создать инструкции для чиновников на местах, научить людей адекватно реагировать на паникеров и профессиональных провокаторов, которых, к сожалению, хватает.

Эпидемия и начинающийся мировой кризис менее чем за два месяца доказали, что мы еще не готовы к тем изменениям, которые происходят. Мир быстро меняется и уже никогда не будет прежним. И лучшее, что мы можем сделать — это вместо огульного и привычного обвинения кого-то (прежде всего, властей) во всех своих бедах, учиться жить в том новом мире, который уже не стучится — ломится в двери и лезет в окна.

И мы научимся.

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