Журавко рассказал о сценарии медленного распада Украины

Украина «разваливается» с 2014 года — о нищете, коррупции, войне и морально-нравственном упадке в стране рассказал экс-депутат Рады Алексей Журавко.

Бывший парламентарий прокомментировал заявление другого экс-депутата Верховной рады — Анны Герман, упрекнувшей власти Украины в хаотичных, плохо спланированных действиях в условиях пандемии COVID-19. Герман считает, что коронавирус угрожает существованию Украины как цельного государства, но Журавко видит причины возможного «развала» страны в другом.

Экс-парламентарий сомневается, что украинская медицина справится с болезнью — уровень здравоохранения в последние годы довольно низок. Но развалу Украины способствуют и другие внутренние проблемы.

«Но у нас другие проблемы: нищета, хаос, коррупция, война, морально-нравственный упадок, всеобщая депрессия. И действия украинских властей лишь усугубляют ситуацию… И до голодных бунтов уже недалеко. Украина распродает последние остатки зерновых… А что будет дальше? Украина просто развалится. К этому мы идем с 2014-го», — рассказал Журавко Федеральному агентству новостей.

Сначала отделятся территории на юго-востоке страны, а следом — западная Украина, если там появится «радикально настроенный королек» вроде бывшего президента Петра Порошенко, опасается экс-депутат.

Украинцам сложно выживать в пандемии, и они надеются уже не на центральную власть в Киеве, а на региональные элиты, констатировал ранее украинский политолог Константин Бондаренко. Сейчас в стране около 5,5 тысячи зараженных.