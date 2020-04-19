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Минюст Украины предложил ввести плату за комфортные камеры в тюрьмах

Минюст Украины предложил ввести плату за комфортные камеры в тюрьмах

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10:15   19 Апреля 2020
Политика

Минюст Украины предложил ввести плату за комфортные камеры в тюрьмах

Минюст Украины предложил ввести плату за комфортные камеры в тюрьмах

Камеры в тюрьмах повышенного комфорта следует предоставлять за определенную плату, считает министр юстиции Украины Денис Малюська.

Минюст отметил, что сегодня такие камеры достаются заключенным за взятки и предложил оформлять подобную процедуру официально, пишет Федеральное агентство новостей.

По его мнению, средства, которые сейчас идут напрямую в карман сотрудников тюрем, следует привлечь в специальный фонд. Минюст добавил, что формирование фонда поможет улучшить условия содержания заключенных в бесплатных камерах.

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Автор: Илья Романович
#украина #минюст

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