Путин напомнил о соблюдении самоизоляции в Пасху

Православные россияне 19 апреля отмечают Пасху. С поздравительной речью к гражданам страны обратился президент РФ Владимир Путин. Он также напомнил о необходимости соблюдения действующих ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Путин отметил, что в 2020 году праздник Воскресения Христова отмечается в условиях ограничений, которые являются вынужденными. Все делается для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции нового типа.

Обращение главы государства было опубликовано на сайте Кремля.