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10:07   19 Апреля 2020
Россия

Путин напомнил о соблюдении самоизоляции в Пасху

Путин напомнил о соблюдении самоизоляции в Пасху

Православные россияне 19 апреля отмечают Пасху. С поздравительной речью к гражданам страны обратился президент РФ Владимир Путин. Он также напомнил о необходимости соблюдения действующих ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Путин отметил, что в 2020 году праздник Воскресения Христова отмечается в условиях ограничений, которые являются вынужденными. Все делается для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции нового типа.

Обращение главы государства было опубликовано на сайте Кремля.

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Автор: Илья Романович
#путин #пасха #самоизоляция #коронавирус

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