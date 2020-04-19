Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин напомнил о соблюдении самоизоляции в Пасху

Путин напомнил о соблюдении самоизоляции в Пасху

 Ракова сообщила, что за сутки выздоровели 84 москвича с COVID-19

Ракова сообщила, что за сутки выздоровели 84 москвича с COVID-19
Минюст Украины предложил ввести плату за комфортные камеры в тюрьмах

Минюст Украины предложил ввести плату за комфортные камеры в тюрьмах

 Трамп заявил, что Китай ждут "последствия" при выяснении причастности к вспышке COVID-19

Трамп заявил, что Китай ждут "последствия" при выяснении причастности к вспышке COVID-19
Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19

 Курдские боевики организовали взрыв в сирийской провинции Алеппо

Курдские боевики организовали взрыв в сирийской провинции Алеппо
Путин напомнил о соблюдении самоизоляции в Пасху

Путин напомнил о соблюдении самоизоляции в Пасху

 Ракова сообщила, что за сутки выздоровели 84 москвича с COVID-19

Ракова сообщила, что за сутки выздоровели 84 москвича с COVID-19
Минюст Украины предложил ввести плату за комфортные камеры в тюрьмах

Минюст Украины предложил ввести плату за комфортные камеры в тюрьмах

 Трамп заявил, что Китай ждут "последствия" при выяснении причастности к вспышке COVID-19

Трамп заявил, что Китай ждут "последствия" при выяснении причастности к вспышке COVID-19
Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19

 Курдские боевики организовали взрыв в сирийской провинции Алеппо

Курдские боевики организовали взрыв в сирийской провинции Алеппо
10:02   19 Апреля 2020
Россия

Ракова сообщила, что за сутки выздоровели 84 москвича с COVID-19

Ракова сообщила, что за сутки выздоровели 84 москвича с COVID-19

Московские врачи заявили о выздоровлении 84 пациентов с коронавирусом за сутки, сообщает заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, еще 84 пациента с коронавирусом вылечились в Москве. В настоящий момент в российской столице всего выписано 1 763 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус нового типа.

После лечения медики проводят специальные исследования, чтобы удостовериться в здоровье пациента. Также в Москве стали использовать новый метод борьбы с коронавирусом: ведутся процедуры переливания плазмы от переболевших инфекцией.

Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#здоровье #ракова #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...