Ракова сообщила, что за сутки выздоровели 84 москвича с COVID-19

Московские врачи заявили о выздоровлении 84 пациентов с коронавирусом за сутки, сообщает заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, еще 84 пациента с коронавирусом вылечились в Москве. В настоящий момент в российской столице всего выписано 1 763 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус нового типа.

После лечения медики проводят специальные исследования, чтобы удостовериться в здоровье пациента. Также в Москве стали использовать новый метод борьбы с коронавирусом: ведутся процедуры переливания плазмы от переболевших инфекцией.

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