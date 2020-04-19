Власти Москвы назначат выплаты донорам крови с антителами на COVID-19

Власти Москвы введут выплаты донорам крови с антителами на COVID-19, говорится в официальном обращении.

Сумма будет начисляться из расчета 1 250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы. За 600 миллилитров донору выплатят 5 тысяч рублей.

По последним данным, в России общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 36 793 человека. Более трех тысяч человек выздоровели, они были выписаны из больниц после сдачи повторного теста на коронавирус. Было проведено около двух миллионов тестов на COVID-19, это число растет с каждым днем.